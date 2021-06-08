Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»
Прогрейс: «Мейвезер, никогда больше не дерись»
Полусредневес высказался о поединке «Мани» с блогером
07:23
Реджис Прогрейс / Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс
(26-1, 21 KO) в своем Twitter прокомментировал выступление экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) в выставочном поединке с блогером Логаном Полом
(0-1):
Дорогой Флойд Мейвезер, пожалуйста, никогда больше не дерись. На протяжении двадцати лет ты проводил поединки против элитных боксеров. Ты один из величайших бойцов, надевавших боксерские перчатки. Теперь пришло время уйти и больше никогда не оглядываться назад.
Напомним, что Мейвезер заявил об уходе из бокса.
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