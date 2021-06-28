Прогрейс обратился к Дэвису: «Никто и никогда не позволит тебе подобраться ко мне»

Реджис уверен, что нокаутирует Джервонту





Реджис Прогрейс / Фото: chron.com

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО) в Twitter предупредил чемпиона мира в трех дивизионах Джервонту Дэвиса (25-0, 24 КО), чтобы тот даже не говорил о бое с ним.



«Я видел бой «Танка». Хороший бой, «Танк» – солидный оппонент, но не такой, как я. Больше никогда не упоминай мое имя, ведь я гарантирую, что размажу тебя. Я отвечаю, что ни Флойд Мейвезер, ни Леонард Эллерби, ни один из этих ниггеров никогда не позволит тебе подобраться ко мне. Больше никогда не говори обо мне, ведь я тебя нокаутирую, малыш».

Напомним, ранее Флойд Мейвезер заявил, что Дэвис не будет драться не из кем из боксеров других промоутеров.