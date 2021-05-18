Прогрейс объяснил, почему Тейлор побьет Рамиреса

Американец не изменил своего мнения о предстоящем поединке

Реджис Прогрейс / фото - ringtv.com

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) не изменил своего мнения о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона между британцем Джошем Тейлором (17-0, 13 КО) и соотечественником Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО), который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе.

Прогрейса цитирует портал ringtv.com:

«Нас ждет хороший бой, и шансы здесь – 50/50. Это огромный вызов для обоих, и если Рамирес победит, то станет первым мексиканцем с четырьмя поясами. То же самое касается и Тейлора, который станет первым парнем из Шотландии. Я был лучше Тейлора на дальней дистанции, из-за чего он ушел на ближнюю. И я не думаю, что он провернет это с Рамиресом, поскольку тот очень силен. Но он не очень хорош на дистанции, чем Тейлор и попытается воспользоваться. В прошлом у Рамиреса возникали проблемы с техничными боксерами, Постолом и Зепедой, и я считаю, что Тейлор перебоксирует его».

Реджис Прогрейс признался, что доволен тем, что в бою с Иваном Редкачом (23-6-1, 18 КО) Атлетическая комиссия штата Джорджия все же присудила ему победу нокаутом.