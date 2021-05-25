Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»

Реджис Прогрейс / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг) Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) в интервью The Ring оценил выступление своего единственного обидчика и нового абсолютного чемпиона дивизиона, британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), на минувших выходных в Лас-Вегасе одолевшего американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO).

На пресс-конференции и взвешивании Тейлор разозлил Рамиреса, а он хорош в этом. Он злит вас, и после этого вы хотите его убить. То же произошло и со мной. На пресс-конференции он схватился за мой пояс, и это сильно меня задело.

После этого меня уже не волновал бокс, я хотел лишь причинить ему ущерб, и это заставило меня совершать ошибки. На этот раз он проделал это с Рамиресом».