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Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»

Реджис оценил выступление своего единственного обидчика
Бокс Профессиональный бокс
21:55
Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Реджис Прогрейс / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг) Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) в интервью The Ring оценил выступление своего единственного обидчика и нового абсолютного чемпиона дивизиона, британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), на минувших выходных в Лас-Вегасе одолевшего американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO).

«Все произошло именно так, как я и ожидал. Многие спрашивали у меня о победителе, и за все это время мой прогноз не изменился – я не сомневался в победе Тейлора.

На пресс-конференции и взвешивании Тейлор разозлил Рамиреса, а он хорош в этом. Он злит вас, и после этого вы хотите его убить. То же произошло и со мной. На пресс-конференции он схватился за мой пояс, и это сильно меня задело.

После этого меня уже не волновал бокс, я хотел лишь причинить ему ущерб, и это заставило меня совершать ошибки. На этот раз он проделал это с Рамиресом».

Хосе Рамирес рассказал, почему Реджис Прогрейс проиграл Джошу Тейлору.

Рене Тер Велде
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Теги

Хосе Рамирес Джош Тейлор Реджис Прогрейс

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