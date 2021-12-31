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Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»

Экс-чемпион мира готов к новым вызовам
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 16:00
Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»
Реджис Прогрейс / Фото - boxingnews24
Бывший чемпион мира в первом полусреднем дивизионе, американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мыслями относительно возможного поединка с одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound» Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

«Я всегда говорил о том, что хочу подраться с ним. И я говорил это из-за большого уважения. Он чертовски хорош, что уж тут говорить».


«Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них. Однако я выступаю в 140 фунтах. И я останусь здесь. Прямо сейчас я бы поднялся в 147 фунтов только ради Джоша Тейлора, потому что у нас своя история».


Прогрейс был финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где в проиграл Джошу Тейлору – единственное поражение в карьере. Затем Реджис одержал две победы, нокаутировав в том числе украинца Ивана Редкача.

Ранее сообщалось, что Прогрейс заинтересован в поединке с легковесом Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО).


Владимир Кириченко
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Реджис Прогрейс Теренс Кроуфорд

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