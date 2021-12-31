Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»

Экс-чемпион мира готов к новым вызовам

Реджис Прогрейс / Фото - boxingnews24 Бывший чемпион мира в первом полусреднем дивизионе, американец Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мыслями относительно возможного поединка с одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound» Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).



«Я всегда говорил о том, что хочу подраться с ним. И я говорил это из-за большого уважения. Он чертовски хорош, что уж тут говорить».



«Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них. Однако я выступаю в 140 фунтах. И я останусь здесь. Прямо сейчас я бы поднялся в 147 фунтов только ради Джоша Тейлора, потому что у нас своя история».



Прогрейс был финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где в проиграл Джошу Тейлору – единственное поражение в карьере. Затем Реджис одержал две победы, нокаутировав в том числе украинца Ивана Редкача.



Ранее сообщалось, что Прогрейс заинтересован в поединке с легковесом Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО).





Бывший чемпион мира в первом полусреднем дивизионе, американец(26-1, 21 KO) в интервьюiFL TV поделился мыслями относительно возможного поединка с одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound»(38-0, 29 КО).Прогрейс был финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где в проиграл– единственное поражение в карьере. Затем Реджис одержал две победы, нокаутировав в том числе украинцаРанее сообщалось, что Прогрейс заинтересован в поединке с легковесом(26-0, 15 КО).

Владимир Кириченко