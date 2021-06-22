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Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»

Бывший чемпион мира – о поединке с конкурентом по дивизиону


Бокс Профессиональный бокс
19:22
Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»
Реджис Прогрейс / Фото - mmafighting
Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) поделился мыслями относительно проведения поединка с бывшим обладателем двух титулов Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО).

Цитирует Прогрейса FightHype.com.

«Я бы подрался с Рамиресом. Его поединок с Тейлором был конкурентным. Я считаю, что у нас получился бы хороший бой, в котором я бы оказался немного лучше».


Напомним, в мае этого года Рамирес проиграл британцу Джошу Тейлору (18-0-0, 13 KO) единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.
Владимир Кириченко
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Реджис Прогрейс Хосе Рамирес

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