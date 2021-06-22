Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»

Бывший чемпион мира – о поединке с конкурентом по дивизиону







Реджис Прогрейс / Фото - mmafighting Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) поделился мыслями относительно проведения поединка с бывшим обладателем двух титулов Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО).



Цитирует Прогрейса FightHype.com.



«Я бы подрался с Рамиресом. Его поединок с Тейлором был конкурентным. Я считаю, что у нас получился бы хороший бой, в котором я бы оказался немного лучше».



Напомним, в мае этого года Джошу Тейлору единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе(26-1, 21 KO) поделился мыслями относительно проведения поединка с бывшим обладателем двух титулов(26-1, 17 КО).Цитирует ПрогрейсаНапомним, в мае этого года Рамирес проиграл британцу (18-0-0, 13 KO) единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Владимир Кириченко