Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»
Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»
Бывший чемпион мира – о поединке с конкурентом по дивизиону
19:22
Реджис Прогрейс / Фото - mmafightingЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) поделился мыслями относительно проведения поединка с бывшим обладателем двух титулов Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО).
Цитирует Прогрейса FightHype.com.
«Я бы подрался с Рамиресом. Его поединок с Тейлором был конкурентным. Я считаю, что у нас получился бы хороший бой, в котором я бы оказался немного лучше».
Напомним, в мае этого года Рамирес проиграл британцу Джошу Тейлору (18-0-0, 13 KO) единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.
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