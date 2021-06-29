Тренер Барриоса: «Марио показал, как побить Дэвиса»
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Леонард Эллерби остался доволен своим подопечным
13:50
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com
Леонард Эллерби, промоутер нового чемпиона в трех весовых категориях, американца Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО), в Twitter оценил выступление своего подопечного против соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО).
«Можете считать, что это было не лучшее выступление Дэвиса, однако он продолжает доказывать миру, почему он должен смотреть на самого захватывающего бойца. Он стал намного взрослее, и я ч*ртовски им горжусь. Думаю, он вернется уже через несколько месяцев, и я обещаю, что он вернется сильнее.
Хейтеры говорили, что чернокожие бойцы не могут собрать арену, но секрет в том, что для этого вам нужны усилия и отличная команда. Я продолжу говорить о том, что Джервонта - самый захватывающий боец современности, который уже совсем скоро станет лицом бокса».
Тренер Марио Барриоса считает, что его подопечный смог подобрать ключи к Джервонте Дэвису, несмотря на поражение.