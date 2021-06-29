Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Леонард Эллерби, промоутер нового чемпиона в трех весовых категориях, американца Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО), в Twitter оценил выступление своего подопечного против соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО).

Хейтеры говорили, что чернокожие бойцы не могут собрать арену, но секрет в том, что для этого вам нужны усилия и отличная команда. Я продолжу говорить о том, что Джервонта - самый захватывающий боец современности, который уже совсем скоро станет лицом бокса».