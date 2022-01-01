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Промоутер Джойса рассказал, когда лидер рейтинга WBO в весе Усика вернется в ринг

Британец получил травму в тренировочном лагере
Бокс Профессиональный бокс
01 января 19:12
Промоутер Джойса рассказал, когда лидер рейтинга WBO в весе Усика вернется в ринг
Джо Джойс / Фото: Queensberry Promotions

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен рассказал, когда супертяж Джо Джойс (13-0, 12 KO) сможет провести следующий бой:

Надеюсь, что он вернется в конце апреля-мае. Джойс – №1 в рейтинге WBO. Организация ничего не делает в супертяжелом весе из-за боя, который скоро должен состояться – поединок Усика и Джошуа.

Напомним, что первый номер рейтинга WBO должен был драться в феврале, но травмировался во время подготовки.

Олег Шумейко-младший
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Джо Джойс Фрэнк Уоррен

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