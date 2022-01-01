Потенциальный соперник Усика получил травму
Промоутер Джойса рассказал, когда лидер рейтинга WBO в весе Усика вернется в ринг
Британец получил травму в тренировочном лагере
01 января 19:12
Джо Джойс / Фото: Queensberry Promotions
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен рассказал, когда супертяж Джо Джойс (13-0, 12 KO) сможет провести следующий бой:
Надеюсь, что он вернется в конце апреля-мае. Джойс – №1 в рейтинге WBO. Организация ничего не делает в супертяжелом весе из-за боя, который скоро должен состояться – поединок Усика и Джошуа.
Напомним, что первый номер рейтинга WBO должен был драться в феврале, но травмировался во время подготовки.
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