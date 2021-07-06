Донэйр не намерен выходить на бой с Касимеро. Дело – не в боязни соперника
Промоутер Касимеро: «У Ригондо только 1 плохой бой в жизни – против Ломаченко»
Гильермо подерется против Джонриэля
13:30
Ригондо и Ломаченко / фото - Getty Images
Обладатель титула WBO Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) проведет объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО). Промоутер филиппинца Шон Гиббонс поделился мнением о грядущем поединке против кубинца. Слова функционера приводит ESPN.
«Мы играем с огнем и говорим, что есть вещи, о которых нельзя было говорить. Это бокс. Мы не занимаемся балетом, мы занимаемся боксом.
Я думаю, что мы получили более жесткий бой, мы сражаемся с парнем, который победил Донейра. У него был только один плохой бой в жизни, и это был бой с парнем на два дивизиона больше него, Василием Ломаченко.
Гильермо Ригондо – в чуваке осталось много жизни. Перед нами стоит очень сложная задача».
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил Ригондо нокаутом в 2017 году.
Боксер был готов дать реванш Нонито Донэйру (30-4, 21 КО).
Комментарии 0