Промоутер Касимеро: «У Ригондо только 1 плохой бой в жизни – против Ломаченко»

Ригондо и Ломаченко / фото - Getty Images

Обладатель титула WBO Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) проведет объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО). Промоутер филиппинца Шон Гиббонс поделился мнением о грядущем поединке против кубинца. Слова функционера приводит ESPN.

Я думаю, что мы получили более жесткий бой, мы сражаемся с парнем, который победил Донейра. У него был только один плохой бой в жизни, и это был бой с парнем на два дивизиона больше него, Василием Ломаченко.

Гильермо Ригондо – в чуваке осталось много жизни. Перед нами стоит очень сложная задача».