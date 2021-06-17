Промоутер: «Кому в США вообще нужен бой Фьюри – Джошуа?»

Леонард Эллерби / фото - Sporting News

Промоутер Леонард Эллерби, который представляет компанию Mayweather Promotions, поделился мнением о противостоянии чемпионов мира супертяжелом весе. Американец уверен, что его соотечественник Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) гораздо интереснее публике из США, чем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) или Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Эллерби приводит WBN.

Считаете, что бой Фьюри – Джошуа был бы куда круче? Круче для кого? Да, они заработали бы круто по всему миру. Но не в США. Потому что обычным зрителям бокса в США, то есть не ярым фанатам, бой между Джошуа и Фьюри вообще пох*ю».