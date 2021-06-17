«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
Промоутер: «Кому в США вообще нужен бой Фьюри – Джошуа?»
Эллерби уверен, что Уайлдер более интересен американской публике
12:18
Леонард Эллерби / фото - Sporting News
Промоутер Леонард Эллерби, который представляет компанию Mayweather Promotions, поделился мнением о противостоянии чемпионов мира супертяжелом весе. Американец уверен, что его соотечественник Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) гораздо интереснее публике из США, чем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) или Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Эллерби приводит WBN.
«Считаете, третий бой между Фьюри и Уайлдером никому не нужен? А я вот не согласен! Считаю, это событие вызывает невероятный интерес. У каждого свое мнение. Но есть не только мнения, но и факты. А то, что третий бой вызывает огромный интерес — это именно факт, а не мнение. И это крутое событие в плане бизнеса.
Считаете, что бой Фьюри – Джошуа был бы куда круче? Круче для кого? Да, они заработали бы круто по всему миру. Но не в США. Потому что обычным зрителям бокса в США, то есть не ярым фанатам, бой между Джошуа и Фьюри вообще пох*ю».
Фьюри уверен, что Уайлдер легко победит Джошуа.