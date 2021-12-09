Промоутер Ломаченко назвал трех соперников для Василия после боя с Комми

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что у Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) будет три возможных оппонента в случае победы над Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



Сейчас у Ломаченко есть шанс подраться с Камбососом, которого я не считаю топовым бойцом. Он боксировал с Теофимо, когда тот должен был находиться в больнице, а не на ринге.

Есть еще Девин Хэйни, а вот он может оказаться очень хорош, и Джервонта Дэвис – замечательный боксер. Я думаю, что для Ломаченко есть хорошие поединки».