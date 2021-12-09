Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»
Промоутер Ломаченко назвал трех соперников для Василия после боя с Комми
Боб Арум считает, что украинцу необходимы только топовые соперники
10:48
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com
заявил, что у Василия Ломаченко
(15-2, 11 КО) будет три возможных оппонента в случае победы над Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
«Ломаченко нужны бои с другими топовыми боксерами. Эти парни хороши, но если у «Ломы» все будет хорошо со здоровьем, то он может победить их всех. Это правда. Ломаченко является особенныйм бойцом и его поражение Теофимо Лопесу можно объяснить лишь тем, что у него была травма плеча. Это же плечо прооперировали через несколько дней после боя. Он решил провести бой, а мы не знали о травме, но изначально я видел, что что-то не так.
Сейчас у Ломаченко есть шанс подраться с Камбососом, которого я не считаю топовым бойцом. Он боксировал с Теофимо, когда тот должен был находиться в больнице, а не на ринге.
Есть еще Девин Хэйни, а вот он может оказаться очень хорош, и Джервонта Дэвис – замечательный боксер. Я думаю, что для Ломаченко есть хорошие поединки».
Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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