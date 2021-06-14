Александр Поветкин завершил карьеру
Промоутер напомнил, что Поветкин запятнал свою карьеру допингом
У россиянина ранее обнаруживали запрещенные препараты
14:38
Александр Поветкин / Фото: РИА Новости
Генеральный директор компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби заявил в Twitter, что завершивший карьеру российский супертяжеловес Александр Поветкин
запятнал свою карьеру допинговым скандалом.
«Не упускайте тот факт, что Поветкин жульничал с допингом. По моему скромному мнению, под вопросом все карьеры тех парней, попадавшихся на допинге. Мы, как представители бокса, не должны поддерживать читеров. Никто не знает, сидели ли они на допинге еще до того, как их поймали. Просто посмотрите на их бои. Это просто моё мнение».
Напомним, ранееПоветкин заявил, что готов проводить выставочные поединки.
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