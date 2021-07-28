Промоутер: Спенс и Кроуфорд фавориты боев с Пакьяо и Портером»

ДиБелла уверен, что если Мэнни победит Эррола, то станет величайшим боксером





Спенс - Кроуфорд

Американский промоутер Лу ДиБелла высказался о топовых боях в полусреднем весе между Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО) и Шоном Портером (31-3, 17 КО). Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.



«Думаю, что и Пакьяо, и Кроуфорда, ждут серьезные вызовы. Мэнни – это Супермен, делающий уверенный шаг к тому, чтобы стать величайшим в истории. Он значительно прибавит в своем статусе, если на текущем этапе карьеры побьет Эррола Спенса, которого я считаю лучшим полусредневесом мира. Кроуфорд будет явным фаворитом в бою с Портером, но больше я ничего не могу сказать. Оба поединка рискованные, и оба мне интересны. Спенс, как и Кроуфорд, конечно же, фаворит».

Напомним, поединок между Кроуфордом и Портером может пройти в ноябре.