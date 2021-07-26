Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом
Джо Де Гуардиа, промоутер французского ветерана Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), считает, что рефери поспешил остановить бой между его подопечным и непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО). По мнению промоутера, боксеры должны провести немедленный матч-реванш.
Промоутера цитирует портал ringnews24.com:
«Карлос был на стороже. По его глазам было видно, что он понимает, что происходит и защищался. Рефери должен понимать, что нужно обращать внимание не только на бойца, который наносит удары и отвечает ли ему соперник. Когда вы обслуживаете бой опытного бойца-ветерана, каким является Карлос и который явно выигрывает важный бой в супертяжелом весе, важно быть внимательным и сделать все правильно.
Рефери должен знать, кто находится на одном с ним ринге, а также должен проявить свою проницательность, опыт и навыки судейства. Все нужно учитывать во время боя, чтобы принять правильное решение. Мы считаем, что, к сожалению для Карлоса, рефери не справился со своей работой и принял не правильное решение остановив поединок. Потому что Такам был на стороже и защищался, ожидая нужного момента для контратаки. Также мы считает, что немедленный матч-реванш, будет единственным правильным решением в данной ситуации».
Джо Джойс нокаутировал Карлоса Такама в шестом раунде.