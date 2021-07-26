Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом

Фото: boxingnews24.com

Джо Де Гуардиа, промоутер французского ветерана Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), считает, что рефери поспешил остановить бой между его подопечным и непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО). По мнению промоутера, боксеры должны провести немедленный матч-реванш.

Промоутера цитирует портал ringnews24.com:

Рефери должен знать, кто находится на одном с ним ринге, а также должен проявить свою проницательность, опыт и навыки судейства. Все нужно учитывать во время боя, чтобы принять правильное решение. Мы считаем, что, к сожалению для Карлоса, рефери не справился со своей работой и принял не правильное решение остановив поединок. Потому что Такам был на стороже и защищался, ожидая нужного момента для контратаки. Также мы считает, что немедленный матч-реванш, будет единственным правильным решением в данной ситуации».