Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 6
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик 4:1 Окончен
17:00 Подолье - Оболонь 0:0 Окончен
18:45 Нива Т - Полесье 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух 2:1 Окончен
19:30 Заря - Александрия 0:1 Окончен
19:30 Десна - Черноморец 3:0 Окончен
Теннис (13 событий из 70) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александер Зверев - Йен Хсун Лю 2:0 Окончен
07:10 Гаэль Монфис - Илья Ивашка 1:2 Окончен
08:10 Энди Маррей - Felix Auger Aliassime -:- Отменен
10:50 Филипп Кольшрайбер - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
11:15 Кей Нишикори - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Киченок Л / Киченок Н - Саня Мирза / Райна А 2:1 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Юлия Путинцева - Надя Подорошка 0:1 Снялся
05:00 Каролина Плишкова - Ализе Корне 2:0 Окончен
05:00 Эшлей Барти - Сара Соррибес Тормо 0:2 Окончен
06:50 Сайсай Чжэн - Наоми Осака 0:2 Окончен
07:40 Вероника Кудерметова - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
07:50 Лаура Зигемунд - Элина Свитолина 1:2 Окончен
10:30 Петра Квитова - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 59) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (2 события из 40) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
07:35 Мария Саккари - Элина Свитолина -:- Запланирован

Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом

Джо Де Гуардиа считает, что рефери поспешил остановить бой между его подопечным и британцем
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом
Фото: boxingnews24.com

Джо Де Гуардиа, промоутер французского ветерана Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), считает, что рефери поспешил остановить бой между его подопечным и непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО). По мнению промоутера, боксеры должны провести немедленный матч-реванш.

Промоутера цитирует портал ringnews24.com:

«Карлос был на стороже. По его глазам было видно, что он понимает, что происходит и защищался. Рефери должен понимать, что нужно обращать внимание не только на бойца, который наносит удары и отвечает ли ему соперник. Когда вы обслуживаете бой опытного бойца-ветерана, каким является Карлос и который явно выигрывает важный бой в супертяжелом весе, важно быть внимательным и сделать все правильно.

Рефери должен знать, кто находится на одном с ним ринге, а также должен проявить свою проницательность, опыт и навыки судейства. Все нужно учитывать во время боя, чтобы принять правильное решение. Мы считаем, что, к сожалению для Карлоса, рефери не справился со своей работой и принял не правильное решение остановив поединок. Потому что Такам был на стороже и защищался, ожидая нужного момента для контратаки. Также мы считает, что немедленный матч-реванш, будет единственным правильным решением в данной ситуации».

Джо Джойс нокаутировал Карлоса Такама в шестом раунде.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Джо Джойс Карлос Такам

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джойс рассказал, на что Джошуа должен обратить внимание перед боем с Усиком
Джойс рассказал, на что Джошуа должен обратить внимание перед боем с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Белью объяснил, почему Джойс является проблемой для всех бойцов супертяжелого веса
Белью объяснил, почему Джойс является проблемой для всех бойцов супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 14:50
Джойс прокомментировал решение рефери остановить его бой с Такамом
Джойс прокомментировал решение рефери остановить его бой с Такамом
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 12:00
Чисора: «Джошуа нокаутирует Усика, но ради этого ему придется пройти через ад»
Чисора: «Джошуа нокаутирует Усика, но ради этого ему придется пройти через ад»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:00
1
Джойс - о победе над Такамом: «Я думаю, что это было хорошее выступление»
Джойс - о победе над Такамом: «Я думаю, что это было хорошее выступление»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 10:00
Джойс изъявил желание провести бой с Усиком или Джошуа
Джойс изъявил желание провести бой с Усиком или Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 09:30
1

Новости: Бокс

Вудли интересен лишь нокаут в бою с Полом
Вудли интересен лишь нокаут в бою с Полом
Профессиональный бокс
14:49
Экс-тренер Кличко: «По очкам Усику очень тяжело победить Джошуа»
Экс-тренер Кличко: «По очкам Усику очень тяжело победить Джошуа»
Профессиональный бокс
14:35
Хьюи Фьюри взвесил шансы Усика и Джошуа в предстоящем бою
Хьюи Фьюри взвесил шансы Усика и Джошуа в предстоящем бою
Профессиональный бокс
13:30
Уордли рассказал, чем Усик впечатлил его в спаррингах
Уордли рассказал, чем Усик впечатлил его в спаррингах
Профессиональный бокс
12:00
Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом
Промоутер Такама требует немедленный матч-реванш с Джойсом
Профессиональный бокс
11:00
Экс-тренер Сондерса: «Благодаря своим превосходным боксерским навыкам Усик может создать проблемы любому»
Экс-тренер Сондерса: «Благодаря своим превосходным боксерским навыкам Усик может создать проблемы любому»
Профессиональный бокс
10:00
Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»
Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»
Профессиональный бокс
08:20
Джойс рассказал, на что Джошуа должен обратить внимание перед боем с Усиком
Джойс рассказал, на что Джошуа должен обратить внимание перед боем с Усиком
Профессиональный бокс
07:20
«Не верю в этот бой». Экс-тренер Кличко боится, что поединок Усик – Джошуа постигнет судьба трилогии Фьюри – Уайлдер
«Не верю в этот бой». Экс-тренер Кличко боится, что поединок Усик – Джошуа постигнет судьба трилогии Фьюри – Уайлдер
Профессиональный бокс
25 июля 22:15
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
165
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости