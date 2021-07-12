Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Правда, для этого Теофимо придется отказаться от пояса IBF
21:02
Лопес и Ломаченко / Фото: mmafighting
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в прямом эфире Instagram luckypunchnet заявил, что реванш легковесов Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) вызовет больший ажиотаж, нежели поединок американца с Джорджем Камбососом
(19-0, 10 KO):
Ломаченко и Лопес могут подраться в этом году. Для этого должна произойти целая цепь событий. Нужно отменить поединок Камбосос – Лопес. Это можно сделать лишь в одном случае – Теофимо должен отказаться от титула IBF. Возможно ли это? Теоретически, да, почему нет. Шла ли речь о реванше Ломаченко – Лопес? Да. Отец Теофимо это подтвердил и в эфире, и в личной беседе.
Думаю, что он состоится. Этот бой вызывает больший интерес, нежели поединок Теофимо с Камбососом.
Напомним, что Лопес рассматривает возможность отказаться от титула IBF.