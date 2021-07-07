Промоутер Усика считает, что противостояние Ломаченко – Лопес превратится в трилогию

Но для этого украинцу нужно победить в реванше

Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), допускает, что противостояния Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) может превратиться в трилогию.

Об этом Красюк заявил в интервью Youtube-каналу VideoBoxing. Промоутер считает, что команда Лопеса обязательно добавит в контракт на бой пункт о третьем поединке, в случае поражения Теофимо.

Бой Лопес – Ломаченко стал ближе после победы украинца над Масайоши Накатани. Однако перед этим американцу необходимо пройти австралийца Джорджа Камбососа.

Напомним, букмекеры считают Ломаченко фаворитом реванша против Лопеса.