Херринг – о возможном поединке со Стивенсоном: «Я никогда не шел легким путем»
Промоутер жестко раскритиковал Шакура Стивенсона
ДиБелле не нравится, что боксер не рискует
15:53
Шакур Стивенсон / Фото: Top Rank
Американский промоутер Лу ДиБелла в Twitter обрушился с критикой на экс-чемпиона полулегкого веса Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО) за бой против намибийца Джеремайю Накатилы (21-2, 17 КО).
«Только что посмотрел бой Нэйта Диаса, и это заставляет меня злиться из-за того, что Шакур не рискует. Бокс – это бизнес развлечений, а этот парень настолько талантлив и он не делает шоу.
Накатила оказался посредственным, и его нужно было останавливать. Как сказал Тайсон: «Вам нужно напрячь свою задницу, чтобы надрать чужую».
Напомним, ранее Стивенсон выиграл у Накатилы лишь решением судей.
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