Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Просто пулемет. Ломаченко показал, насколько молниеносны его удары
Украинец готовится к поединку с Накатани
18 мая 11:36
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) продолжает подготовку к поединку с Масаеши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
В своем Instagram украинец поделился фрагментом тренировки, на которой от отрабатывает свои молниеносные удары на скоростной боксерской груше:
Напомним, что ранее Ломаченко показал, что едят успешные боксеры.