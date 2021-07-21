«С моим бездарным боксом это опасно!». Проводников передумал возобновлять карьеру
Проводников возвращается боем с экс-бойцом UFC
Руслан уже дал устное согласие на поединок
21 июля 23:03
Али Багаутинов, Руслан Проводников
Бывший боец UFC россиянин Али Багаутинов сообщил в Instagram, что проведет поединок против экс-чемпиона мира по профессиональному боксу Рослана Проводникова (25-5, 18 КО).
При этом, неизвестны правила поединка.
«Устное согласие есть. Как думаете, по правилам бокса или ММА? 23-го июля в Санкт Петербурге проведём пресс-конференцию и дуэль взглядов, и там же приблизительно скажем дату боя. До встречи в северной столице друзья!»
Напомним, 36-летний Проводников последний бой провел в июне 2016 года, проиграв Джону Молине.