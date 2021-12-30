После поражения от Камбососа Лопес пристрастился к алкоголю
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
В легком весе наконец определится настоящий абсолютный чемпион
21:46
Джордж Камбосос / Фото: Twitter
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в подкасте Bloke In A Bar рассказал, кто впечатлил его больше всего в последних поединках:
Хэйни впечатлил меня больше всего. Он показал свой широкий арсенал. Бой «Танка» Дэвиса с Крусом был достаточно близким. Знаю, что Исаак довольно неуклюжий, так что Девин проявил себя лучше остальных. После него идет Ломаченко.
Опять же, я не говорю, что боя не будет – мы можем провести поединок. Также есть вариант с Хэйни.
Скажу точно, что это будет громкое имя. Это должен быть популярный в США боец. Пока еще я не определился. Я жду предложений от больших промоутеров этих ребят, пусть предоставят мне контракты. Либо же мы возьмем контроль над ситуацией в свои руки.
Также Камбосос не понимает, почему победы Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) и Ричардом Комми (30-4, 27 KO) так превозносят.