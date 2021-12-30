«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником

Джордж Камбосос / Фото: Twitter

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в подкасте Bloke In A Bar рассказал, кто впечатлил его больше всего в последних поединках:



Опять же, я не говорю, что боя не будет – мы можем провести поединок. Также есть вариант с Хэйни.

Скажу точно, что это будет громкое имя. Это должен быть популярный в США боец. Пока еще я не определился. Я жду предложений от больших промоутеров этих ребят, пусть предоставят мне контракты. Либо же мы возьмем контроль над ситуацией в свои руки.