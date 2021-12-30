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«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником

В легком весе наконец определится настоящий абсолютный чемпион
Бокс Профессиональный бокс
21:46
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Джордж Камбосос / Фото: Twitter

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в подкасте Bloke In A Bar рассказал, кто впечатлил его больше всего в последних поединках:

Хэйни впечатлил меня больше всего. Он показал свой широкий арсенал. Бой «Танка» Дэвиса с Крусом был достаточно близким. Знаю, что Исаак довольно неуклюжий, так что Девин проявил себя лучше остальных. После него идет Ломаченко.

Опять же, я не говорю, что боя не будет – мы можем провести поединок. Также есть вариант с Хэйни.

Скажу точно, что это будет громкое имя. Это должен быть популярный в США боец. Пока еще я не определился. Я жду предложений от больших промоутеров этих ребят, пусть предоставят мне контракты. Либо же мы возьмем контроль над ситуацией в свои руки.

Также Камбосос не понимает, почему победы Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) и Ричардом Комми (30-4, 27 KO) так превозносят.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Камбосос Девин Хэйни Василий Ломаченко

Комментарии 1

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30 декабря 2021г. 21:57
Их не превозносят это уже просто громкий стук в двери которые если у тебя хватит смелости открыть тебе уже все болельщики мира сказали а ты пытаешся петлять но бегите дальше пока в этом падеже а дальше посмотрим мяч на твоей стороне!!!
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