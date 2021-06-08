«Энтони, я иду за тобой». Усик решительно настроен на титульный поединок с Джошуа
Работе время, потехе час. Усик во время тренировки станцевал гопак
Следующий поединок украинец должен провести за пояс WBO
14:52
Александр Усик / Фото: Instagram
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) готовится к следующему поединку. В нем, вероятно, Усика ожидает обладатель титулов WBO/IBF/WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), если британец не откажется от своего пояса.
Несмотря на изнурительные тренировки, украинец находит время и для развлечений. После интенсивного упражнения на ноги Усик решил станцевать гопак, чтобы немного расслабить перенапряженные мышцы:
Напомним, что Александр оставил послание Джошуа.
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