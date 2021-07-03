Рамирес: «Бой с Биволом может состояться уже до конца года»

Гильберто Рамирес / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне полутяж Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) рассчитывает, что в конце этого года ему удастся встретиться с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО):

У них также есть сделка с DAZN. Мне кажется, этот поединок может состояться к концу этого года.

Мне приходилось тренироваться с Биволом раньше. Он мой друг. Я тренировался с ним, у нас за плечами целая куча спаррингов. Это интересный бой. И люди не перестают спрашивать о нем. Почему нет?

Я снова хочу быть чемпионом. Мне нужно подраться с Биволом, Бетербиевым, с каждым из них. Я чувствую, что мои навыки на другом уровне. Это мой дивизион. Я хочу взять все пояса, провести все бои и превзойти рекорд в 50-0».