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Рамирес: «Бой с Биволом может состояться уже до конца года»

Наконец-то серьезный оппонент для чемпиона WBA?
Бокс Профессиональный бокс
22:55
Рамирес: «Бой с Биволом может состояться уже до конца года»
Гильберто Рамирес / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне полутяж Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) рассчитывает, что в конце этого года ему удастся встретиться с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО):

«Я бы хотел подраться с Дмитрием Биволом, – для меня он более доступный оппонент, так как выступает на платформе DAZN. Я работаю с промоутерской компанией Golden Boy.

У них также есть сделка с DAZN. Мне кажется, этот поединок может состояться к концу этого года.

Мне приходилось тренироваться с Биволом раньше. Он мой друг. Я тренировался с ним, у нас за плечами целая куча спаррингов. Это интересный бой. И люди не перестают спрашивать о нем. Почему нет?

Я снова хочу быть чемпионом. Мне нужно подраться с Биволом, Бетербиевым, с каждым из них. Я чувствую, что мои навыки на другом уровне. Это мой дивизион. Я хочу взять все пояса, провести все бои и превзойти рекорд в 50-0».


9 июля Рамирес подерется против кубинца Салливана Барреры (22-3, 14 КО).

Отметим, что Бивола часто критикуют за слабую оппозицию, поэтому посмотреть на его возможный бой против Рамиреса было бы вдвойне интересно. Тем более,россиянин также готов драться с Рамиресом.

 

Источник: sports.ru Сергей Остапенко
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Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес

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