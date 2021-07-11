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Рамирес: «Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это»

Мексиканец готов встретиться со своим соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Рамирес: «Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это»
Хильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) заявил, что готов встретиться с лидером 168-фунтового дивизиона Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и сразиться со всеми чемпионами полутяжелой весовой категории, в которой он выступает на данный момент.

Рамиреса цитирует портал boxingnews24.com:

«Полутяжелый вес - это мой дивизион. Я хочу его захватить. Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это. Если два великолепных бойца выходят на ринг, то это гарантирует взрывной бой. Болельщики хотят увидеть этот поединок, поэтому почему бы и нет? Возможно, промоутеры смогут устроить его в ближайшем будущем.

Чтобы стать бойцом pound-for-pound, мне нужно победить Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева и Джо Смита. Тогда я соберу все пояса и войду в pound-for-pound».

Хильберто Рамирес победил техническим нокаутом в 4-м раунде Салливана Барреру (22-3, 14 KO). 


Рене Тер Велде
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Теги

Хильберто Рамирес Сауль Альварес

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