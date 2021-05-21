Рамирес: «На каждой тренировке я подгонял себя»

Хосе серьезно воспринимает грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона

Хосе Карлос Рамирес / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по двум версиям Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) очень серьезно воспринимает свой грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона. По словам Хосе Карлоса, на каждой из тренировок он старался доводить себя до предела и ни разу не работал в зале спустя рукава.

«Я работаю на спаррингах по максимуму, нет никаких оправданий. Ни одна тренировка не прошла с мыслями, что сегодня я просто приеду в зал и буду рутинно выполнять свою работу, а потом уеду обратно домой. Если я захочу провести ещё два раунда спарринга, два раунда поработать на лапах или на мешке, то Роберт, вероятно, скажет мне: «Нет, ты и так достаточно сделал». Но поскольку я знаю, что он так скажет, я должен убедиться в том, что сделал свой объем работы наилучшим образом. Когда я знаю, что осталась минута до конца раунда, несмотря на то, что впереди их ещё шесть, эту минуту я давлю по максимуму, как будто у меня последний раунд. Я подгоняю себя психологически и завершаю раунд на высокой ноте».

Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор (17-0, 13 КО) определили порядок выхода в ринг. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.