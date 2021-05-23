Рамирес нанес больше ударов, чем Тейлор

Статистика силовых на стороне шотландца

Тейлор и Рамирес / фото - Fightnews

В бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) победил решением судей Хосе Рамиреа (26-1, 17 КО).

По статистическим данным компании CompuBox американец нанес больше ударов, чем шотландец – 584 против 530. У Тейлора на 11 очных ударов больше 145 на 130. Статистика силовых попаданий также на стороне победителя – 129 на 116.

Тейлор после боя остался недоволен решением судей.