Рамирес – о Тейлоре: «Этот парень – фальшивка»

Американец был неприятно удивлен поведением британца

Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC/WBO первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) признался, что неприятно удивился поведению своего соперника, чемпиона WBA/IBF, британца Джоша Тейлора (17-0, 13 КО), проявившего себя весьма агрессивно во время их встречи лицом к лицу, сообщает boxingscene.com:

«Я скажу вам, этот парень – фальшивка. И это отличает нас. Перед камерами я веду себя так же, как и перед соперником. И я не собираюсь вести себя неуважительно, когда на меня кто-то смотрит. А он сделал это. Понимаете, о чем я? Он бы не стал поступать так в обычной жизни, и это ужасно. Он ужасный чувак. Я даже не могу передать слова, которые он сказал мне. И если он отнесся так ко мне, а я многого добился, значит, он готов повести себя так по отношению к любому».

Джош Тейлор поделился своим планом на объединительный бой с Хосе Рамиресом. Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.