Рамирес: «Поединок с Тейлором – лучший бой года»

Хосе Рамирес / Фото: parlersport.com

Обладатель титулов WBC/WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-0, 17 KO) прокомментировал предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA и IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 KO).



Слова Рамиреса приводит boxing247.com:

У меня был замечательный лагерь. Я очень мотивирован. Это будет для меня честью и благословением – войти в историю как первый абсолютный чемпион из Мексики. Я верю, что Тейлор заставит меня показать лучшую версию себя. Он очень техничный боец. Когда ты встречаешься с таким оппонентом, то все отчетливо видишь. Вы увидите мелкие нюансы, над которыми я работал. Это покажет опыт, который я обрел как боец. Вы увидите мои навыки, я устрою шоу против замечательного бойца.

Мне никогда не нравилось размышлять о том, кто является лучшим. Иногда люди не понимают, особенно на этом уровне, что каждый бой будет сложным. Я всегда тренируюсь как андердог, словно каждый поединок – главный в моей карьере. У меня всегда такая ментальность. Я всегда нахожу способ победить.