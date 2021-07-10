Хильберто Рамирес нокаутировал Барреру и приблизился к титулу чемпиона мира
Рамирес после победы над Баррерой бросил вызов Биволу
Топовый мексиканец намерен отобрать у россиянина пояс чемпион мира
12:58
Хильберто Рамирес / Фото - DAZNНепобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) после уверенной победы над кубинским ветераном Салливаном Баррерой (22-3, 14 KO) бросил вызов чемпиону мира по версии WBA россиянину Дмитрию Биволу (18-0, 11 КО).
Цитирует Рамиреса Boxing Scene.
«Я бы хотел драться с Биволом. Он сотрудничает с DAZN, и с ним организовать бой проще всего. Это интересный бой, которого хотят люди. Почему нет? Думаю, мы можем устроить его до конца года. Мы с Дмитрием раньше много спарринговали, он мой друг. Но я снова хочу стать чемпионом, и мне необходимы бои с ним, с Бетербиевым и другими. Это мой дивизион, и я чувствую, что имею больше навыков, чем кто-либо другой. Хочу преодолеть рубеж рекорда 50:0».
Напомним, в главном бою ивента, который состоялся в Лос-Анджелесе (США), Джозеф Диас выиграл у Хавьера Фортуны и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком дивизионе.
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