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Рамирес рассказал, почему Прогрейс проиграл Тейлору

Победа Джоша над Реджисом стала ключевой в карьере британца
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 22:50
Рамирес рассказал, почему Прогрейс проиграл Тейлору
Фото: twitter.com

Именно победа Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) над Реджисом Прогрейсом (26-1, 21 КО) перевела его из «заурядного» чемпиона мира из Великобритании в ранг настоящей звезды и претендента на звание абсолютного чемпиона мира. Его следующий соперник Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) считает, что Реджис Прогрейс по тем или иным причинам плохо подготовился к поединку с британцем, устал по ходу боя и выбрасывал слишком мало ударов. Тейлор регулярно перебивал его на ближней дистанции и держал все удары американца.

«Если честно, мне кажется, самой большой ошибкой Реджиса было решение выйти в ринг не в лучшей форме. Думаю, он устал, проиграл слишком много раундов, отдал слишком много отрезков в середине боя. Все это стоило ему победы.

Когда боец, который наносит всего лишь один или два удара, хочет драться на ближней дистанции, его более активный соперник будет больше попадать. Я думаю, Джош Тейлор понял, что Реджис не настолько активный боец и воспользовался этим. Тейлор наносил три или четыре удара, а Прогрейс – всего один. Вы видели, что он терял баланс, когда Тейлор блокировал этот удар или когда он просто промахивался. Это значит, что Реджис пытался нанести всего один тяжелый удар. Джош воспользовался всем этим и был более активен на ближней дистанции.

Если бы Реджис был в лучшей форме, лучше бы двигался на ногах, то мог бы выиграть, ведь бой был очень конкурентным».

Хосе Карлос Рамирес очень серьезно воспринимает свой грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.

Рене Тер Велде
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Теги

Хосе Рамирес Реджис Прогрейс Джош Тейлор

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