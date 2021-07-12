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Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом

Мексиканец также заявил о готовности провести поединок с Канело
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Мексиканец Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) поделился своим мнением относительно возможного поединка между его соотечественником чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и обладателем титула IBF американцем Калебом Плантом (21-0, 12 KO).

Рамиреса цитирует издательство boxingscene.com:

«Думаю, что это очень тяжелый бой для Альвареса. Все же считаю, что Сауль преодолеет это препятствие. Конечно, как мексиканец я хочу, чтобы победил Альварес. Плант умелый боксер и хорошо двигается, но я склоняюсь в сторону Сауля».

Также Хильберто в очередной раз заявил о готовности провести поединок с Альваресом, если тот поднимется в полутяжелый вес.

«Это был бы захватывающий бой двух мексиканцев. Но полутяжелый вес, это мое подразделение. Если Сауль готов подняться в мою весовую категорию, нет проблем, давайте сделаем это. Люди всегда хотят видеть противостояние между двумя умелыми и взрывными бойцами. Кто знает, возможно, наш бой состоится в скором времени».

Хильберто Рамирес поведал о своих карьерных планах.


Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Хильберто Рамирес Калеб Плант

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