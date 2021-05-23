Рамирес: «Тейлор делал именно то, чего я от него ожидал»

Хосе признался, что Джош извинился перед ним за оскорбления





Хосе Рамирес уступил по делу / Фото: Top Rank Boxing Бывший чемпион первого полусреднего веса американец Хосе Рамирес (26-1, 17 KO) в комментарии YouTube-каналу промоутерской компании Top Rank прокомментировал свое поражение от британца Джоша Тейлора (18-0, 13 KO).

«Он делал именно то, чего я от него ожидал. Уважение ему, поскольку в течение всей этой недели он доказывал, что он конкурентноспособен, и что он действительно хочет победить. Хотя иногда он пытался залезть в мою голову. Но он извинился за это, поскольку моя семья была сегодня здесь. И я благодарен ему. Я хочу пожелать ему всего наилучшего. Мои поздравления ему и его команде. Надеюсь, он благополучно вернется в Шотландию. Его страна должна им гордиться». Напомним, Тейлор, победив Рамиреса, вошел в список абсолютных чемпионов мира с четырьмя поясами.

Карен Агабекян