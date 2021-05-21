Рамирес: «В бою с Тейлором буду драться ради своей семьи»

Хосе считает, что такое историческое достижение поможет ему полностью обеспечить семью

Хосе Карлос Рамирес / фото - theguardian.com

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) справедливо считает, что такое историческое достижение увековечит его боксерскую карьеру, поможет обеспечить семью и серьезно расширить фанатскую базу. Именно поэтому мексиканец всерьез воспринимает поединок и тщательно к нему готовится.

«Я знаю, какую славу получит победитель и тяжело работаю для того, чтобы все лавры достались мне. Такие бои прославляют тебя самого, твою команду, твою страну и множество людей, которые поддерживали тебя с самого начала. Я чувствую, что дерусь за намного большее, нежели просто пояса. Я сражаюсь за семью, за свое наследие. Я должен выйти в ринг в очень хорошей форме, хорошо подготовленным, уверенным в себе. Нужно верить в свои силы, верить в то, что весь мой труд с тех пор, как мне исполнилось восемь лет, был не напрасным. Нужно помнить, зачем я это делаю и на протяжении каждой секунды каждого раунда сохранять концентрацию. Это тот бой, когда нужно, чтобы все было на уровне. Такого важного боя у меня еще не было. Время блистать. Не должно быть никаких оправданий».

Хосе Карлос Рамирес очень серьезно воспринимает свой грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.