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Рассел - о бое с Дэвисом: «Наш поединок продастся лучше, чем с Барриосом»

Американец не считает себя провальным соперником для соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
22:00
Рассел - о бое с Дэвисом: «Наш поединок продастся лучше, чем с Барриосом»
Фото: boxingscene.com

Обладатель титула WBC в полулегком весе (до 57.2 кг), американец Гэри Рассел (31-1-0, 18 KO) не считает себя провальным, с точки зрения финансовой привлекательности, соперником для чемпиона в трех весовых категориях и соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO), сообщает boxingscene.com.

«Нет никакой проблемы в том, что бой не продастся. Мы можем подраться где угодно, он все равно покажет большие цифры, чем поединок с Барриосом. Я гарантирую это. Что бы ни показал Барриос - я покажу больше.

Встреча имеет смысл с точки зрения бизнеса, только если не смотреть на это как на долгосрочную перспективу. А это случай Флойда и Джервонты. Я могу выжечь его».

Боксер легкого и первого полусреднего дивизиона Джервонта Дэвис может вернуться в ринг в октябре.

Рене Тер Велде
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Джервонта Дэвис

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