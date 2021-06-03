Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»

Гэри Расселл / фото - Getty Images

Чемпион WBC в полулегком весе Гэри Расселл (31-1, 18 КО) раскритиковал решение легендарного Флойда Мейвезера подраться с блогером Логаном Полом. Цитирует Рассела портал BoxingNews.

Флойд – настоящий боец, он в этом поединке не рискует. Но Пол – ютубер. Конечно, теоретически у него есть шансы зацепить Мейвезера, но шансы на это просто бешено низкие. Весовая категория тут не имеет никакого значения. Когда-нибудь один из этих ютуберов пострадает из-за того, что вышел на ринг с настоящим бойцом. Между блогером и бойцом есть огромная разница».