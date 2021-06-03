«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»
Чемпион полулегкого веса раскритиковал действия «Денежного»
21:44
Гэри Расселл / фото - Getty Images
Чемпион WBC в полулегком весе Гэри Расселл (31-1, 18 КО) раскритиковал решение легендарного Флойда Мейвезера подраться с блогером Логаном Полом. Цитирует Рассела портал BoxingNews.
«Я не фанат Флойда Мейвезера, совсем не его фанат. Считаю этот бой издевкой над нашим видом спорта. Многие бойцы вкладывают в бокс кровь, пот, слезы, сердце и душу, пытаются что-то из себя вырастить. И это все ради того, чтобы ютубер занял очередь впереди них и больше заработал? Я реалист, мне это не нравится, они превращают спорт в цирк.
Флойд – настоящий боец, он в этом поединке не рискует. Но Пол – ютубер. Конечно, теоретически у него есть шансы зацепить Мейвезера, но шансы на это просто бешено низкие. Весовая категория тут не имеет никакого значения. Когда-нибудь один из этих ютуберов пострадает из-за того, что вышел на ринг с настоящим бойцом. Между блогером и бойцом есть огромная разница».
Напомним, Логан Пол обещает уничтожить Мейвезера ментально.
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