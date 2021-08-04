Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Райан Гарсия анонсировал свое возвращение на ринг
Американец планирует провести следующий поединок в октябре
4 августа 10:40
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Бывший временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) порадовал своих болельщиков новостью о скором возвращении на ринг. По словам непобежденного американца, он планирует провести следующий бой в октябре.
«Я возвращаюсь в октябре. Меня долго не было, но ожидание того стоит. Лос-Анджелес, я еду драться».
Райан Гарсия прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся после последнего поединка.
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