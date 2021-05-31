А вот это уже интересно. Райан Гарсия вернется в ринг в поединке против Роландо Ромеро
Райан Гарсия – Хэйни: «Девин, я бы тебя нокаутировал, усыпил бы тебя»
Американский проспект высказался в своей манере
13:23
Райан Гарсия / Фото - bleacherreportВременный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) не был впечатлен выступлением обладателя полноценного титула данной организации в своем весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО) в поединке против венесуэльского ветерана Хорхе Линареса (47-6, 29 КО).
После боя Гарсия оставил своему сопернику по дивизиону в сторис Instagram жесткое послание.
«Хороший бой, но извини, Девин, я бы тебя нокаутировал, усыпил бы тебя».
Напомним, Хэйни в непростом поединке единогласным решением судей выиграл у экс-чемпиона в трех дивизионах 35-летнего Линареса.
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