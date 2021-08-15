Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес

Объективная оценка ситуации от экс-чемпиона WBC

Эксклюзив

Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бронзовый призер Олимпийских игр, вице-чемпион WSB и экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик всегда выделялся тем, что объективно высказывается о боксе, а поэтому его экспертное мнение высоко ценится.

Сайт XSPORT.ua пообщался с Гвоздиком, чтобы узнать, не изменилось ли его отношение к возобновлению карьеры, услышать мнение о поражении Александра Хижняка в финале Олимпиады и попросить оценить бой Василия Ломаченко с Масайоши Накатани.

Визуально кажется, что находишься в хорошей форме.

Я не нахожусь в хорошей форме. Я сейчас делаю все для того, чтобы поддерживать какую-то визуальную форму. А от спортивной, боевой формы я далек.

Мыслей о возвращении не возникает? Ходили разговоры о том, что вам могут сразу же дать бой за пояс.

Так дайте. В чем проблема? Что мне сделать для этого?

По поводу моего возвращения – я не думаю об этом, я не ищу этого. Если кто-то хочет мне что-то предложить – предложите. Но это не значит, что я соглашусь, не значит, что я сплю и это вижу.

Могу поздравить Сашу с выдающимся достижением. Да, конечно, хотелось золото. Но это бокс – такое случается. Случилось так, как случилось.

Много критики его стиля бокса, многие говорят, что в конце нужно было немного успокоиться. Что ты поэтому поводу скажешь?

Я не могу понять, почему сейчас появилась критика, говорят: «Вот, какой глупый бокс», – я слышал такие фразы по поводу его бокса на Олимпиаде. А раньше что-то другое было? Я не могу понять. Смысл не в этом.

Саша – красавец, он на морально-волевых качествах выиграл все, за исключением вот этого финала.

По поводу его стиля: в любителях он большая угроза, в профи, наверное, будет сложнее. Но к критикам я не присоединяюсь, Сашу могу только поздравить с этим выдающимся достижением.

Видео боя Александра Хижняка в финале Олимпийских игр:

Скажи, ты хотел бы его увидеть в профи?

Думаю, он сам должен принять решение, никого не слушать. Подумать, как он себя чувствует, посоветоваться с отцом, если он видит себя в профессионалах – пускай идет в профессионалы.

Знаешь, как говорят: «Почему плохо сексом на Красной площади заниматься? Советчиков много». Точно так и Саше нужно поступить.

Ты понял решение судьи в финале?

Мне кажется, что де-юре к рефери претензий быть не может, потому что, мне кажется, есть определенный регламент, которому он следовал. К тому же, возможно, он, согласно правилам, защитил боксера, подстраховал, грубо говоря, свою карьеру и свое будущее, но…

Де-факто, конечно, было видно, что Саша не был потрясен, можно было продолжить. Тем более, Саша был явным фаворитом и предыдущие два раунда он выиграл.

Сложно сказать. У нас же, на самом деле, не стоит забывать, и в стране ситуация непростая. Все равно, так или иначе, спорт связан с финансированием – у нас в стране много проблем. Возможно, эти факторы тоже виляют на результаты.

Плюс, наверное, в 2012 году, точно как и в 2000 году, произошли такие ситуации, когда талантливые спортсмены и талантливые тренеры собираются в одном месте и в одно время. Возможно, сейчас не так, возможно, чего-то не хватает. Но, в целом, я не знаю какая тенденция. Не могу спрогнозировать, что будет дальше.

Да, я присутствовал на нем. На мой взгляд, это был самый зрелищный бой Васи в профи. Потому что обычно Вася начинает раскачиваться очень медленно. А здесь ему нужно было провести поединок эффектно, что он и сделал. С первого раунда мы видели Васю, который с огнем в глазах шел и разбирал этого японца по запчастям.

А США есть ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Его хотят увидеть?

И да, и нет. В боксерских кругах – да, безусловно. Но сказать, что это какой-то most wanted fight – нет. То есть, об этом много говорят, много говорится в боксерском сообществе.

Если будет, то не в этом году точно. И не в начале следующего. Думаю, Лопесы сделают все, чтобы показать, что они этого хотят, но по каким-то причинам он не может состояться.

Поэтому у меня есть сомнения. Я бы не сказал, что его 100% не будет. Но сказал, что скорее нет, чем да. Так мне кажется.