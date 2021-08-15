Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 2
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:1 Окончен 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:1 Окончен 1-й тайм
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес

Объективная оценка ситуации от экс-чемпиона WBC
Бокс Профессиональный бокс
15:46
Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес Эксклюзив
Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бронзовый призер Олимпийских игр, вице-чемпион WSB и экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик всегда выделялся тем, что объективно высказывается о боксе, а поэтому его экспертное мнение высоко ценится.

Сайт XSPORT.ua пообщался с Гвоздиком, чтобы узнать, не изменилось ли его отношение к возобновлению карьеры, услышать мнение о поражении Александра Хижняка в финале Олимпиады и попросить оценить бой Василия Ломаченко с Масайоши Накатани.

Визуально кажется, что находишься в хорошей форме.

Я не нахожусь в хорошей форме. Я сейчас делаю все для того, чтобы поддерживать какую-то визуальную форму. А от спортивной, боевой формы я далек.

Мыслей о возвращении не возникает? Ходили разговоры о том, что вам могут сразу же дать бой за пояс.

Так дайте. В чем проблема? Что мне сделать для этого?

По поводу моего возвращения – я не думаю об этом, я не ищу этого. Если кто-то хочет мне что-то предложить – предложите. Но это не значит, что я соглашусь, не значит, что я сплю и это вижу.

Что ты можешь сказать о бое Александра Хижняка в финале Олимпийских игр?

Могу поздравить Сашу с выдающимся достижением. Да, конечно, хотелось золото. Но это бокс – такое случается. Случилось так, как случилось.

Много критики его стиля бокса, многие говорят, что в конце нужно было немного успокоиться. Что ты поэтому поводу скажешь?

Я не могу понять, почему сейчас появилась критика, говорят: «Вот, какой глупый бокс», – я слышал такие фразы по поводу его бокса на Олимпиаде. А раньше что-то другое было? Я не могу понять. Смысл не в этом.

Саша – красавец, он на морально-волевых качествах выиграл все, за исключением вот этого финала.

По поводу его стиля: в любителях он большая угроза, в профи, наверное, будет сложнее. Но к критикам я не присоединяюсь, Сашу могу только поздравить с этим выдающимся достижением.

Видео боя Александра Хижняка в финале Олимпийских игр:

Скажи, ты хотел бы его увидеть в профи?

Думаю, он сам должен принять решение, никого не слушать. Подумать, как он себя чувствует, посоветоваться с отцом, если он видит себя в профессионалах – пускай идет в профессионалы.

Знаешь, как говорят: «Почему плохо сексом на Красной площади заниматься? Советчиков много». Точно так и Саше нужно поступить.

Ты понял решение судьи в финале?

Мне кажется, что де-юре к рефери претензий быть не может, потому что, мне кажется, есть определенный регламент, которому он следовал. К тому же, возможно, он, согласно правилам, защитил боксера, подстраховал, грубо говоря, свою карьеру и свое будущее, но…

Де-факто, конечно, было видно, что Саша не был потрясен, можно было продолжить. Тем более, Саша был явным фаворитом и предыдущие два раунда он выиграл.

В 2012 году наша боксерская сборная с тобой в составе разорвала Олимпиаду. В 2016 – без медалей, в 2021 году – только серебро Хижняка. Это тенденция, наш бокс проседает, как можно это объяснить?

Сложно сказать. У нас же, на самом деле, не стоит забывать, и в стране ситуация непростая. Все равно, так или иначе, спорт связан с финансированием – у нас в стране много проблем. Возможно, эти факторы тоже виляют на результаты.

Плюс, наверное, в 2012 году, точно как и в 2000 году, произошли такие ситуации, когда талантливые спортсмены и талантливые тренеры собираются в одном месте и в одно время. Возможно, сейчас не так, возможно, чего-то не хватает. Но, в целом, я не знаю какая тенденция. Не могу спрогнозировать, что будет дальше.

Ломаченко вернулся. Тебе понравился его бой с Накатани?

Да, я присутствовал на нем. На мой взгляд, это был самый зрелищный бой Васи в профи. Потому что обычно Вася начинает раскачиваться очень медленно. А здесь ему нужно было провести поединок эффектно, что он и сделал. С первого раунда мы видели Васю, который с огнем в глазах шел и разбирал этого японца по запчастям.

А США есть ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Его хотят увидеть?

И да, и нет. В боксерских кругах – да, безусловно. Но сказать, что это какой-то most wanted fight – нет. То есть, об этом много говорят, много говорится в боксерском сообществе.

Как ты думаешь, реванш состоится?

Если будет, то не в этом году точно. И не в начале следующего. Думаю, Лопесы сделают все, чтобы показать, что они этого хотят, но по каким-то причинам он не может состояться.

Поэтому у меня есть сомнения. Я бы не сказал, что его 100% не будет. Но сказал, что скорее нет, чем да. Так мне кажется.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Гвоздик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гвоздик: «Сейчас говорят, что у Хижняка глупый бокс. А раньше что, что-то другое было?»
Эксклюзив Гвоздик: «Сейчас говорят, что у Хижняка глупый бокс. А раньше что, что-то другое было?»
Бокс Профессиональный бокс
16:35
Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры
Эксклюзив Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры
Бокс Профессиональный бокс
16:00
Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»
Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 14:50
Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»
Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 12:30
Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»
Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 11:02
1
Гвоздик: «Усик и Ломаченко всегда были весельчаками»
Гвоздик: «Усик и Ломаченко всегда были весельчаками»
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 10:10

Новости: Бокс

Гвоздик: «Сейчас говорят, что у Хижняка глупый бокс. А раньше что, что-то другое было?»
Эксклюзив Гвоздик: «Сейчас говорят, что у Хижняка глупый бокс. А раньше что, что-то другое было?»
Профессиональный бокс
16:35
Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры
Эксклюзив Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры
Профессиональный бокс
16:00
Касимеро: «Иноуэ и Донэйр меня боятся»
Касимеро: «Иноуэ и Донэйр меня боятся»
Профессиональный бокс
15:54
Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес
Эксклюзив
Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес
Профессиональный бокс
15:46
Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою против Уайлдера
Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою против Уайлдера
Профессиональный бокс
15:10
Красюк: «Усик больше ничего не делает, чтобы увеличить свою мощь»
Красюк: «Усик больше ничего не делает, чтобы увеличить свою мощь»
Профессиональный бокс
14:50
Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»
Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»
Профессиональный бокс
14:08
Майки Гарсия: «Я слышал, что Пакьяо планировал провести в этом году два боя, а затем завершить карьеру»
Майки Гарсия: «Я слышал, что Пакьяо планировал провести в этом году два боя, а затем завершить карьеру»
Профессиональный бокс
13:55
Красюк: «Быть промоутером Усика – большое удовольствие»
Красюк: «Быть промоутером Усика – большое удовольствие»
Профессиональный бокс
13:15
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости