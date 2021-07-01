Ребята прогрессивных взглядов? Тренер Усика заценил ягодицы Селезнева на тренировке

Футболист под руководством Литвинчука занимается в спортзале

Усик и Литвинчук / Фото: instagram.com/valentin_litvinchuk_dog

Пока супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) в Монако играет в гольф и посещает ужины в компании князя, тренер украинца Валентин Литвинчук продолжает работать в спортзале.



Одним из подопечных Литвинчука является профессиональный футболист Евгений Селезнев.

Пока один из лучших бомбардиров УПЛ остается без команды, он решил поддерживать форму в спортзале. Один из подходов тренера Усика в занятиях является достаточно спорным. Валентин погладил Селезнева по ягодицам, и с упоминанием о Сергее Соседове сказал Евгению бежать на максимум, если он не хочет чего-то похуже. Весьма странный поиск второго дыхания для футболиста, не находите?

В команде Усика попытаются сделать все возможное, чтобы к титульному поединкне с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Александра готовил отец Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Анатолий.