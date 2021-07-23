Беринчик – о вызове Редкача на поединок: «У меня другие планы, Иван пускай дерется с Ломой»
Редкач: «$10 млн Ломаченко за реванш с Лопесом? Боб Арум Таких денег не дает»
Иван уверен, что в плане финансов бой с Василием не особо интересен доя Теофимо
22 июля 09:33
Иван Редкач / Фото: instagram
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram обратился к Денису Беринчику (15-0, 9 KO) по поводу гонораров на реванш Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
«Лопес сказал, что за Васю и $2,5 млн не дают, где ты взял $10 млн? Боб Арум Таких денег не дает».
Напомним, ранее Редкач вызвал Беринчика на боксерский поединок.