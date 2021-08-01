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Редкач: «После тренировки Пакьяо позвал меня в свой лагерь»
Украинец поможет филиппинцу в подготовке к бою о Спенсом
13:28
Иван Редкач / фото - Instagram боксера
Одиозный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил, что получил приглашение в тренировочный лагерь Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и присоединится к нему в ближайшие дни.
«Я очень был рад разделить ринг с легендой бокса. У нас были очень горячие раунды во время спарринга. После тренировки он подошел ко мне и сказал: «Я хочу тебя видеть у себя в лагере со следующей недели».
Следующим соперником Пакьяо станет непобежденный чемпион WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО).
Напомним, ранее Спенс раскрыл свой план на бой с Пакьяо.