Постола ждет серьезный вызов – соперником украинца будет жесточайший реактивный нокаутер
Редкач: «У Постола есть все для победы над Расселлом»
Иван отметил, что у соперника украинца дутый рекорд из 14 досрочных побед
07:27
Иван Редкач и Виктор Постол во время спарринга / Фото: Иван Редкач
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в комментарии XSPORT.ua высказался о поединке экс-чемпиона мира в суперлегком весе Виктора Постола (31-2, 12 КО) и проспекта Гари Антуанна Расселла (14-0, 14 КО).
«У Вити есть все для победы – есть опыт и бои с топ-бойцами. Расселл – соперник молодой и амбициозный, поэтому будет хороший интересный бой, а его рекорд из 14 побед и 14 нокаутов является дутым. Рассел не с кем не дрался из серьёзных бойцов.
Я помогал Вите в спарринге и он был хорошо готов. Для него это обычный бой, который ему ничего не даст, кроме заработка, а для Рсселла это трамплин в элиту 140 фунтов, плюс он темнокожий боец, ему будет легче простоять 10 раундов и взять победу! Я держу кулаки за Витю».
Напомним, ранее о следующем поединке Постола также высказался украинский тяжеловес Сергей Радченко.