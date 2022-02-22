Редкач: «У Постола есть все для победы над Расселлом»

Иван Редкач и Виктор Постол во время спарринга / Фото: Иван Редкач

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в комментарии XSPORT.ua высказался о поединке экс-чемпиона мира в суперлегком весе Виктора Постола (31-2, 12 КО) и проспекта Гари Антуанна Расселла (14-0, 14 КО).



Я помогал Вите в спарринге и он был хорошо готов. Для него это обычный бой, который ему ничего не даст, кроме заработка, а для Рсселла это трамплин в элиту 140 фунтов, плюс он темнокожий боец, ему будет легче простоять 10 раундов и взять победу! Я держу кулаки за Витю».