Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»

Иван утверждает, что знает это наверняка

Фото: boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в прямом эфире в Instagram рассказал, что однажды Александр Усик платил своему другу Василию Ломаченко за проживание у него дома:

«Тот же Усик – не помню в каком году – приехал домой к Васе Ломаченко и платил ему за то, что живет у него. Это нормально? То есть Усик приехал к Васе, и тот взял у него деньги. Я это знаю. Это боксерский мир, и здесь везде есть уши и глаза. Это правда, я не обманываю».

Эту историю Редкач рассказал в разрезе своего предложения Денису Беринчику.