Редкач пригласил Беринчика в США, пообещав оплатить проживание и тренировки
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Иван утверждает, что знает это наверняка
19:43
Фото: boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в прямом эфире в Instagram рассказал, что однажды Александр Усик платил своему другу Василию Ломаченко за проживание у него дома:
«Тот же Усик – не помню в каком году – приехал домой к Васе Ломаченко и платил ему за то, что живет у него. Это нормально? То есть Усик приехал к Васе, и тот взял у него деньги. Я это знаю. Это боксерский мир, и здесь везде есть уши и глаза. Это правда, я не обманываю».
Эту историю Редкач рассказал в разрезе своего предложения Денису Беринчику.
Комментарии 0