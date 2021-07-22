Редкач: «Ставлю на нокаут от Лопеса в реванше с Ломаченко»
Редкач: «Вася, не жди Лопеса, реванша не будет»
Украинец сообщил, что абсолютный чемпион уже обзавелся билетами в Австралию
22 июля 12:41
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) посоветовал экс-лидеру легкого веса Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) искать себе соперника, так как поединок абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) все же состоится:
Вася, не жди Лопеса. Он уже билеты в Австралию купил.
Напомним, что Лопес задумывался о том, чтобы оставить пояс IBF, на который уже положил глаз Денис Беринчик (15-0, 9 KO).