Редкач: «Видно, что проигрыш Лопесу приземлил Ломаченко, «Матрица» уже не тот»

Иван убежден, что поражение Василия от американца пошатнуло украинца

Василия Ломаченко / фото - Getty Images

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил порталу Tribuna.com, что поражение единогласным решением судей в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) повлияло на бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Несмотря на это, он похвалил своего соотечественника за досрочную победу над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО), хотя при этом предположил, что японец вышел на ринг только ради чека.

«Как боксера я всегда уважал Ломаченко. Вася - молодец, потому что спарринг-партнеров подобрал в этот раз, а не со своим мешком для битья приезжал. Видно, что проигрыш Лопесу его приземлил, «Матрица» уже не тот. Все мы стареем, без исключения. У «Матрицы» раньше глаза горели, а сейчас он делал все как работу. Но сделал работу хорошо. Однако японец себя не проявил на все 100%. Он, видимо, просто заработать вышел, так как уже уходил из бокса».

Иван Редкач дал прогноз на следующий поединок соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО).