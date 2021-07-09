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Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»

Иван также считает, что Накатани не стоило драться с «Хай-Теком»
Бокс Профессиональный бокс
11:38
Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
Ломаченко и Редкач / Фото: Instagram

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) высказался о своем конфликте со звездным соотечественником Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) и возможности разделить с Ломой ринг, а также оценил поединок «Хай-Тека» с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

Мои высказывания о Ломаченко – это всерьез. Наш конфликт начался не по моей вине. Ментально в Украине иначе воспринимают, когда ты много говоришь.

Накатани не был готов к бою с Ломаченко. Возможно, он вышел на ринг в последний раз. Он не ровня Ломаченко.

Если мой менеджер устроит бой с Василием, я легко с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весах Ломаченко – зверь, но в легком все иначе.

Напомним, Редкач не включил Ломаченко в топ-5 легковесов, а также анонсировал свое возвращение в дивизион.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Иван Редкач Ломаченко - Накатани

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