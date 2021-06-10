Не оставляет в покое. Дэнни Гарсия хочет реванша с Турманом в первом среднем дивизионе
Реванш Портер – Турман может состояться осенью 2021 года
Их первый поединок состоялся 5 лет назад
17:14
Портер и Турман / Фото - bleacherreportЭкс-чемпион мира по версии WBC в полусреднем дивизионе Шон Портер (31-3-1, 17 KO) и бывший обладатель титула в этом весе Кит Турман (29-1, 22 КО) могут вновь встретиться в ринге.
Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.
«Источники сообщают, что ведутся переговоры о реванше между Турманом и Портером. Предварительно схватка запланирована на осень. Их поединок в 2016 году получился просто отличным, одним из лучших в году. Турман тогда сохранил свой титул, победив близким судейским решением. Оба бойца сотрудничают с Premier Boxing Champions Эла Хэймона».
Напомним, последний раз Турман выходил в ринг в 2019 году, тогда он проиграл легендарному Мэнни Пакьяо раздельным решением судей.
Что касается Портера, то в августе 2020 года он единогласным решением судей победил Себастиана Формелла.
Ранее Турман назвал ориентировочную дату возвращения в ринг. Боксер намерен вернуть себе пояс чемпиона мира.
Комментарии 0