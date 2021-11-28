Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Ломаченко снова лучший. Авторитетный сайт отреагировал на поражение Лопеса и обновил рейтинг дивизиона
Джордж Камбосос идет сразу после украинца
08:05
Фото: Facebook Василия Ломаченко
Авторитетный боксерский портал Boxrec обновил рейтинг лучших боксеров легкого веса.
На первом месте оказался украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), на второю позицию поставили абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), третий – Теофимо Лопес (16-1, 12 КО).
Топ-10 лучших боксеров легкого веса от Boxrec:
Изменения в рейтинге Boxrec обусловлены поражением Лопеса в бою с Камбососом.
В контракте на поединок не было прописано опции о реванше, но Камбосос готов снова боксировать с Лопесом у себя на родине.