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Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»

Чемпион WBA Regular – об объединительном поединке в легчайшем дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
09:41
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Гильермо Ригондо / Фото - boxingscene
Обладатель пояса WBA Regular в легчайшем дивизионе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) высказался относительно поединка с чемпионом мира по версии WBO Джонриэлем Касимеро (30-4, 21 КО).

Цитирует кубинца BoxingScene.

«Для меня и моей команды это большой вызов, ведь на кону титул WBO. Хотя я не выступал больше года, нахожусь в отличной форме и планирую разрушить мечты Казимеро. Я знаю, что у него большая мощь, шикарные навыки и высокий интеллект в ринге. Но я намерен его перебоксировать, мы с тренером Шилдсом пробуем новые элементы, и не удивляйтесь, если я нокаутирую Джонриэля».


Поединок между боксерами состоится 14 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).

Этот бой планировался еще весной, однако позже Ригондо был заменен на Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). Филиппинец отказался драться против соотечественника из-за отказа Джонриэля сдавать тест на допинг.
Владимир Кириченко
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Гильермо Ригондо

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