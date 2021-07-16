Промоутер Касимеро: «У Ригондо только 1 плохой бой в жизни – против Ломаченко»
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Чемпион WBA Regular – об объединительном поединке в легчайшем дивизионе
09:41
Гильермо Ригондо / Фото - boxingsceneОбладатель пояса WBA Regular в легчайшем дивизионе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) высказался относительно поединка с чемпионом мира по версии WBO Джонриэлем Касимеро (30-4, 21 КО).
Цитирует кубинца BoxingScene.
«Для меня и моей команды это большой вызов, ведь на кону титул WBO. Хотя я не выступал больше года, нахожусь в отличной форме и планирую разрушить мечты Казимеро. Я знаю, что у него большая мощь, шикарные навыки и высокий интеллект в ринге. Но я намерен его перебоксировать, мы с тренером Шилдсом пробуем новые элементы, и не удивляйтесь, если я нокаутирую Джонриэля».
Поединок между боксерами состоится 14 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).
Этот бой планировался еще весной, однако позже Ригондо был заменен на Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). Филиппинец отказался драться против соотечественника из-за отказа Джонриэля сдавать тест на допинг.