Ривера: «Готов драться против Гарсии и Лопеса. Я – реинкарнация Мохаммеда Али»
Боксер легкого веса Мичел Ривера (21-0, 14 КО) поделился своим планами на будущую карьеру. Доминиканец оказался очень амбициозен и намерен драться с чемпионом мира. Слова Риверы приводит Boxing Scene.
«Я могу драться с Райаном Гарсией и с Теофимо Лопесом. Я не шучу.
Я знаю, что могу драться с любым спортсменом из пятерки лучших в легком весе. Я живу в тренажерном зале, пошел на жертвы для того, чтобы быть великим. За моей спиной стоит отличная команда.
Хочу бороться за титул чемпиона мира. Я знаю, что могу быть реинкарнацией Мохаммеда Али.
В моем последнем бою все видели, что у меня есть талант. У меня есть сила и навыки, чтобы занять выгодную позицию и получить пояса.
Чтобы стать чемпионом, нужно работать как чемпион. Это то, что я делаю каждый день».
В последнем поединке Ривера нокаутировал Хона Фернандеса (21-2, 18 КО) в 8-м раунде.
Чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) может провести реванш против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) до конца 2021 года.
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