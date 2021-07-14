Ривера: «Готов драться против Гарсии и Лопеса. Я – реинкарнация Мохаммеда Али»

Мичел Ривера / фото - BLH

Боксер легкого веса Мичел Ривера (21-0, 14 КО) поделился своим планами на будущую карьеру. Доминиканец оказался очень амбициозен и намерен драться с чемпионом мира. Слова Риверы приводит Boxing Scene.

Я знаю, что могу драться с любым спортсменом из пятерки лучших в легком весе. Я живу в тренажерном зале, пошел на жертвы для того, чтобы быть великим. За моей спиной стоит отличная команда.

Хочу бороться за титул чемпиона мира. Я знаю, что могу быть реинкарнацией Мохаммеда Али.

В моем последнем бою все видели, что у меня есть талант. У меня есть сила и навыки, чтобы занять выгодную позицию и получить пояса.

Чтобы стать чемпионом, нужно работать как чемпион. Это то, что я делаю каждый день».