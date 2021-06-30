Ломаченко и Камбососу еще долго ждать. У Лопеса серьезные проблемы со здоровьем
Роберт Гарсия: «Ломаченко победит Лопеса в реванше»
Американский наставник отметил свою симпатию к лидеру легкого дивизиона
14:21
Роберт Гарсия / Фото - vcstar.comИзвестный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS с уверенностью заявил, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) выиграет в реванше у абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).
«Я думаю, что это будет большой pay-per-view. Не хочу, чтобы Теофимо Лопес-младший на меня злился, ведь он мне нравится, и я ему тоже нравлюсь, но я не знаю, черт побери. Мне кажется, что победит Ломаченко. Он лучше как боец. Лома хорош. Я считаю, что в бою с Лопесом Ломаченко сделал большую ошибку. Если это был их план на бой, то он по-крупному ошибся. Однако Ломаченко больше не повторит эту ошибку. Он отдал первые шесть раундов. Говорят, что Ломаченко был травмирован. Если действительно так и было, то это еще хуже. Ломаченко отдал первую половину боя, но даже в тех шести или семи раундах, которые он проиграл, его не избивали. Теофимо не убивал его в каждом раунде. Лопес выигрывал, но потому что Лома ничего не делал. В реванше Лопес будет драться по-другому. Возможно, он даже станет лучше. Может быть, я ошибаюсь. И я хотел бы ошибиться, поскольку мне нравится Теофимо».
Напомним, накануне Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).